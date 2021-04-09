Металлолом собирал под рельсами Житель Ханкайского района осужден за хищение железнодорожных деталей с действующего пути.

По информации пресс-службы УТ МВД России по ДФО, сотрудник железной дороги сообщил в дежурную часть о пропаже металлических подкладок под рельсы с железнодорожного пути на перегоне между станциями Камень-Рыболов и Новокачалинск.

При осмотре участка рабочий не обнаружил под рельсами 60 единиц важных деталей верхнего строения пути.

В результате оперативных мероприятий похищенное имущество было обнаружено в одном из пунктов приема металлолома, также удалось установить подозреваемого в совершении данного преступления.

Им оказался 35-летний житель Ханкайского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

В ходе предварительного следствия фигурант признался в содеянном, рассказав сотрудникам транспортной полиции, что часть похищенного сдал в пункт приема металла, а остальные – частному скупщику, выручив за них пять тысяч рублей.

Мировым судом Ханкайского судебного района обвиняемый признан виновным. Мужчине назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием части заработной платы в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Отдел новостей «В»