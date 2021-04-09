Разговор по телефону обошелся в миллион Житель Приморья лишился сбережений, доверившись лжесотруднику банка и лжепрокурору.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, неизвестные выманили у 51-летнего мужчины крупную сумму денег.

Полицейские установили, что на мобильный телефон потерпевшего поступил звонок. Девушка, представившись сотрудницей службы безопасности банка, сообщила, что мошенники пытались оформить кредит на его имя. Для сохранности денег необходимо их обналичить.

Звонившая поинтересовалась, есть ли у кого-нибудь доступ к его счету и какая на нем сумма. Мужчина назвал сумму и пояснил, что доступ к его счетам никто не имеет.

Следуя указаниям лжесотрудницы банка, приморец приехал в отделение финансового учреждения и, обналичив 540 тысяч рублей, положил их на счета, указанные незнакомкой.

После этого, со слов потерпевшего, ему поступил еще один звонок. На этот раз звонивший представился сотрудником прокуратуры по фамилии Ковалев.

Он сказал, что на имя потерпевшего мошенники пытаются взять потребительский кредит в размере 230 тысяч рублей. Необходимо сделать несколько манипуляций для обеспечения сохранности денег, в том числе оформить потребительский кредит.

Мужчина и на этот раз выполнил все указания звонившего.

В результате мошеннических действий гражданин лишился более миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, а стражи порядка в очередной раз просят граждан быть предельно внимательными. Не верьте телефонным звонкам неизвестных и уловкам мошенников. Не сообщайте никому свои персональные данные и данные своих банковских карт. Не дайте себя обмануть!

Отдел новостей «В»