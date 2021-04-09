Съемки клипа завершились госпитализацией Полиция Артема проводит проверку по факту взрыва дымовой шашки для страйкбола в руках 16-летнего подростка.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что подросток приобрел во Владивостоке в специализированном магазине дымовую шашку для игры в страйкбол.

Подросток вместе с приятелем пришли к водоему в лесной местности в Артеме, чтобы снять тематический клип. Достав дымовую шашку из рюкзака, школьник услышал подозрительный свист. Со слов потерпевшего, он хотел отбросить шашку, но не успел. Произошел взрыв.

В результате мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован. Врачи диагностировали у него минно-взрывную рану кистей, контузию нервных стволов, травматический шок.

Полицейские установили торговую точку, где несовершеннолетнему был незаконно продан товар, свободная реализация которого ограничена. По данному факту материалы выделены в отдельное производство. Владельца и продавца магазина привлекут к установленной российским законодательством ответственности.

Справка «В»

Страйкбол – это военно-спортивная игра, участники которой используют для стрельбы электро-пневматические реалистичные копии боевого стрелкового оружия, изготовленного из металла или пластика.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ОМВД РФ по г. Артему