Коллекционеры предпочитают деньги Идеи «расхламления» пространства заметно снизили популярность одного из традиционных хобби россиян – коллекционирования.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 5 тысяч представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Сегодня что-либо коллекционируют более четверти россиян (27 %). При этом мужчины увлекаются коллекционированием чаще женщин (30 % против 24 %). Больше всего коллекционеров среди россиян с доходом от 50 до 80 тысяч рублей.

Самое популярное увлечение среди коллекционеров – нумизматика: монеты и бумажные деньги из разных стран и эпох собирает каждый четвертый опрошенный. Фигурки коллекционирует каждый девятый, а игрушки – каждый одиннадцатый респондент. Также россияне собирают коллекции марок, книг, открыток и календариков, музыкальных записей и посуды. В число популярных объектов для коллекционирования попали магниты, а также полезные знания и интересные мысли.

Нумизматика на первом месте у женщин и мужчин, но мужчины коллекционируют деньги чаще женщин (30 % против 21 %). У прекрасного пола на втором месте по популярности статуэтки и фигурки (их бережно хранят 15 % женщин, увлекающихся коллекционированием), а у мужчин – игрушки (их собирают 9 % коллекционеров-мужчин).

73 % россиян ничего не коллекционируют, чаще всего объясняя это отсутствием интереса к процессу, нежеланием хранить «пылесборники» или нехваткой места.

Похоже, что мода на коллекционирование проходит: в 2008 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, что-либо коллекционировало заметно большее число россиян (37 %). Судя по комментариям респондентов, одна из причин падения интереса к такому хобби – популярная сегодня идея освобождения жилого пространства от всего лишнего и разумного потребления ради сохранения экологии планеты. К тому же собирать что-либо уже не кажется таким интересным в условиях повсеместного распространения международной интернет-торговли, доступности многих товаров и потери их эксклюзивности.

Отдел новостей «В»

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