Центр занятости Приморья возобновил личный прием граждан При этом у приморцев сохраняется возможность подать заявление и зарегистрироваться в качестве безработных в дистанционном формате, отметили в пресс-службе региона.

По упрощенному порядку заявителю достаточно подать заявление на портале «Работа в России» и составить резюме. В личном кабинете на портале будет доступна информация об актуальном статусе заявления, времени назначенных посещений, а также о назначенном личном консультанте.

Напомним, что упрощенные правила регистрации безработных были введены 9 апреля 2020 года в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением эпидемии коронавируса. По информации краевого министерства труда и социальной политики, за это время специалисты центра занятости получили дистанционно почти 74 тысячи заявлений от безработных.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет открыть центры занятости для посещения граждан. Вместе с тем постановлением упрощенный порядок регистрации продлен до 31 июля этого года. Соответственно, приморцы могут выбрать наиболее удобный для себя формат общения со специалистами», – комментирует министр Светлана Красицкая.

Отдел новостей «В»

Фото Александра Сафронова/ www.primorsky.ru