В Минобороны рассказали о здоровье призывников Число призывников, не имеющих противопоказаний для службы в армии, выросло с 67,7 % в 2010 году до 78 % в этом. И лишь 22 % юношей не могут служить по состоянию здоровья. Об этом рассказал РИА Новости главный военно-врачебный эксперт Минобороны полковник медицинской службы Андрей Дацко.

Он отметил, что сегодня ведомство располагает самой современной техникой для проверки здоровья молодых людей. «Еще 20 лет назад у нас не было таких возможностей по выявлению изменений в сердечно-сосудистой системе, как сейчас. Учитывая новые методы определения патологии, меняется и расписание болезней», – цитирует военного эксперта медицины РИА Новости.

В последние годы все чаще ребят освобождают от службы в армии из-за слабого зрения. Смартфоны, телефоны и прочие гаджеты, а также онлайн-форматы обучения молодых людей Дацко назвал причинами этой тенденции. Также молодых людей признают ограниченно годными для службы из-за болезней костно-мышечной системы (в основном сколиозы и плоскостопие), на втором месте – болезни системы кровообращения (чаще всего нарушение сердечного ритма, гораздо реже врожденные пороки сердца), на третьем месте – болезни нервной системы. Противопоказанием к призыву могут стать и недостаточное питание, вызванное заболеванием, или ожирение.

Как уже писал «В», весенний призыв начался в России 1 апреля. До середины июля в строй поставят 134650 новобранцев. Ровно год они проведут в армии, на флоте, а также в воинских частях других силовых министерств и ведомств, где законом предусмотрена военная служба. В частности, в МЧС и Росгвардии. Нынешний набор молодых солдат организуют с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Призыв на военную службу организуют в 83 регионах страны. В войска не будут направлять жителей Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Призывные мероприятия там проводятся раз в год – осенью.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта structure.mil.ru