ФАС проанализирует ценообразование Федеральная антимонопольная служба после сообщений в СМИ о росте цен на мясо птицы, яйца и овощи начала внеплановую проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Росстата, по сравнению с мартом 2020-го цены на яйца выросли более чем на 30 %, а курица подорожала на 18,5 %, приводит данные информационное агентство «РБК».

ФАС проверит крупнейших производителей этих продуктов на предмет «возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков», сообщили РБК в антимонопольной службе.

Помимо этого, ведомство проанализирует ценообразование и определение розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей, а производителей плодоовощной продукции ждут камеральные проверки.

Напомним, в середине февраля газета «Известия» сообщила, что торговые сети уведомили Минпромторг о готовности повысить цены на мясо птицы и яйца до 10 %. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков объяснил решение сокращением предложения из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа.

В то же время в Минсельхозе не увидели предпосылок для существенного роста цен на птицу и яйца. Их стоимость по ряду причин действительно может вырасти, однако в пределах продовольственной инфляции и на короткий период, полагают в ведомстве.

1 марта ФАС по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова начала проверку производителей мяса курицы и куриных яиц в части соблюдения требований антимонопольного законодательства. На следующий день Минсельхоз сообщил, что основные российские производители яиц и мяса птицы договорились сдерживать цены на свою продукцию.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»