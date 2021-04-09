Новые дорожные знаки установили по просьбе горожан Во Владивостоке на подъезде к дому № 57 на улице Калинина запретят стоянку автомобилей, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Жители обратились к нам с просьбой ограничить стоянку автотранспорта на дороге, ведущей к дому. Из-за припаркованных машин к нему часто не могут проехать ни сами жильцы, ни машины оперативных служб», – прокомментировали в управлении дорог и благоустройства города.

Рассмотрев обращение и проведя дополнительный мониторинг дорожной ситуации, специалисты утвердили новую схему организации дорожного движения на данном участке. Здесь совместно со знаками «Стоянка запрещена» будут установлены информационные таблички «Работает эвакуатор».

Установкой новых знаков займутся сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Отдел новостей «В»