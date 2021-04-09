За неделю собрали две тысячи бесхозных автопокрышек Сезонная смена шин стартовала в приморской столице, но далеко не каждый автолюбитель сдает использованные автопокрышки на утилизацию.

Часто послужившие шины попросту выбрасываются на пустырях, за гаражами и в лесу, отмечают в администрации города. Дорожная служба краевого центра ежедневно вынуждена собирать десятки автопокрышек и передавать их на утилизацию. Только на этой неделе в специализированную компанию передано две тысячи старых шин, собранных на улицах мегаполиса.

В управлении дорог и благоустройства прокомментировали, что ежедневно силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» на улицах Владивостока собирается по несколько десятков шин. Порой это не только штучно лежащие вдоль дорог колеса, но и целые свалки.

«Со свалками из старых автопокрышек мы сталкиваемся регулярно. Хочется, чтобы каждый житель понимал, что автопокрышки надо утилизировать правильно и сдавать на дальнейшую переработку в специализированную компанию или пункт шиномонтажа, оказывающий такие услуги», – призывают в мэрии.

На текущей неделе, к примеру, свалки из старых шин убирали с улиц Цимлянской и Верхнепортовой.

«Собранные на улицах города автопокрышки складируются на временную площадку, откуда их уже забирает на вторичную переработку специализированная компания. Помимо нас шины также вывозят управляющие компании города», – рассказали сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Отдел новостей «В»

Фото МБУ «Содержание городских территорий»/ www.vlc.ru