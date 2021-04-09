На улице Шепеткова ограничат движение и парковку В этом году специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) продолжат капитальный ремонт теплотрассы на улице Шепеткова. К работам планируют приступить сразу после окончания отопительного сезона, отметили в пресс-службе города.

«В прошлом году на улице Шепеткова заменили 80 метров теплотрассы. По завершении отопительного сезона – ориентировочно в середине мая – капитальный ремонт продолжится», – уточнили специалисты ВПЭС.

На участке от дома № 16 до дома № 25 на улице Шепеткова заменят 157 погонных метров теплотрассы. На время проведения ремонтных работ движение и парковка транспортных средств будут ограничены. Объезд будет осуществляться по улицам Спиридонова, 1-й Флотской, Карской, Луговой.

Также в планах на этот год ремонт тепловых сетей на улицах Черемуховой, 2-й Строительной, 3-й Строительной, Крыгина, Борисенко, Ильичева, Светланской, Береговой, Вострецова, Бестужева.

Отдел новостей «В»

Фото МУПВ «ВПЭС»/www.vlc.ru