Городские улицы готовят к укладке нового асфальта Погодные условия во Владивостоке позволяют подрядным организациям приступить к восстановительному ремонту поврежденных участков дорог с применением горячего асфальта. Городская администрация уже отправила компании на первоочередные объекты.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас начинается подготовка участков – нарезка «дорожных карт» – под асфальтирование.

В городском управлении дорог и благоустройства уточнили, что за каждым районом по итогам открытых аукционов закреплены подрядные организации, которые будут проводить восстановление поврежденных участков. Помимо этого, ремонт будет также осуществляться силами муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий».

Так, сейчас бригады готовят под укладку нового асфальта «дорожные карты» на Русской, Шуйской, Волжской и других улицах. В планах на ближайшие дни – участки дорог на Сахалинской (трамвайный переезд и перекресток с Борисенко), Ивановской (от «Гайдамака» до площади Луговой), Корабельной набережной, Нижнепортовой, Садовой, Хабаровской, 14-24б, Днепровской.

«Подрядным организациям поставлена задача после подготовки участков максимально оперативно проводить асфальтирование. Работы будут находиться под постоянным контролем», – уверили специалисты управления дорог и благоустройства.

Отметим, что ранее в городе начался ремонт на самых сложных участках – там повреждения устраняли с использованием холодного асфальта. Эти работы прошли на Маковского, трассе Седанка – Патрокл, Фастовской, Горийской, мостовом переходе на пересечении Русской и проспекта 100 лет Владивостоку и некоторых других участках дорог.

Помимо восстановительного ремонта по заказу городской администрации в этом году в краевом центре пройдет комплексный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как уже писал «В», в программу включены улицы Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовая (от остановки «Запорожская» до кольца «Терешковой»), Харьковская (от кольца «Терешковой» до пересечения с Черемуховой), Бородинская (от кольца «Багратиона» до проспекта 100 лет Владивостоку), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетская (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской) и Ватутина – Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута).

За счет городского бюджета и субсидий отремонтируют также 2-ю Линейную (от ж/д переезда до дома № 9/1 на 2-й Линейной), Жигура (от Аллилуева до дома № 52 на улице Жигура), Тобольскую (от пересечения Аллилуева и Жигура до конца улицы), Садгородскую, Свердлова (от остановки общественного транспорта «Станция Садгород» до остановки «Свердлова»), Стрелковую (от пересечения с Воропаева и до пересечения с Ватутина), проспект «Красного знамени» (от дома № 114, стр. 1 до дома № 125), дорогу вдоль домов № 25–29 на улице Русской и № 90–92 на проспекте 100 лет Владивостоку, на проспекте «Красного знамени» (от дома № 114, стр. 4 до пересечения с улицей Шилкинской). Кроме этого, сейчас ищут подрядчиков, которые займутся строительством улично-дорожной сети в микрорайоне Патрокл. В проект включены улицы Сочинская, Новороссийская, Архангельская и Североморская.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru