Клещи открыли сезон В медицинские организации Приморья начали обращаться граждане с жалобами на присасывание клещей. На экспресс-исследование сданы четыре паукообразных, снятых с людей, сообщили в пресс-службе края. В одном исследованном клеще обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, в этом году период активности клещей в крае составит в среднем 215 дней. Муниципалитетам предстоит провести дератизацию в лесопарковых зонах и на территориях природных очагов.

«По состоянию на 30 марта в медицинские организации края с присасыванием клещей обратились десять человек, в том числе двое детей. Это жители Владивостока (присасывание клеща при посещении лесной зоны в районе бухты Лазурной), Уссурийска (в Шкотовском районе и селе Анисимовка) и Находки. За аналогичный период 2020 года в медорганизации обратились девять человек», – отметили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что в прошлом году среди жителей Приморья зарегистрировано 220 случаев природно-очаговых заболеваний. Краевой показатель заболеваемости был превышен в Хорольском, Октябрьском округах, Пожарском, Кавалеровском, Яковлевском районах. Больше всего случаев было зафиксировано во Владивостоке – 14,3 % от общей численности заболеваемости.

В региональном министерстве здравоохранения отметили, что тем, кто ведет активный образ жизни, часто бывает на природе, посещает дачные участки, рекомендовано в обязательном порядке вакцинироваться от клещевого энцефалита.

«Прививка делается по полису ОМС в поликлиниках для определенных категорий граждан: от 3 до 18 лет, а также для людей старше 60 лет. Для работающего населения вакцинация проводится платно или организуется на предприятиях за счет средств работодателя. Главное условие: последняя вакцина должна быть введена не позднее чем за две недели до выхода в лес. Важно, чтобы успел выработаться иммунитет», – подчеркнула глава краевого центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru