Спеть песню «Трава у дома» и примерить скафандр Владивосток присоединится к Всероссийской акции «Мечты о космосе», которая состоится 10–12 апреля. Мероприятие приурочено к празднованию знаменательной даты – 60-летия полета Юрия Гагарина.

Акция объединяет несколько тематических онлайн-мероприятий, к участию в которых приглашаются все желающие, пояснили в пресс-службе краевого центра. Все, что требуется, – аккаунт в социальных сетях, где нужно будет написать пост, сделать фотографию или видеоролик на заданную тему. Каждую публикацию следует обязательно сопроводить официальными хештегами: #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #БольшаяПеремена и #Роспатриотцентр, а также указать имя, фамилию и регион проживания.

Первое мероприятие акции – «Мечты о космосе». Желающим предлагают пофантазировать на тему будущего, представить, как будет выглядеть жизнь человека на других планетах, какие профессии могут там понадобиться, и написать рассказ об этом.

Второе – «Лучший рисунок про космос». От участников требуется поделиться представлением о развитии космонавтики и покорении просторов Вселенной. При создании творческой работы разрешается применять любые техники. Так, это может быть коллаж, плакат, рисунок гуашью, маслом или акварелью.

Третье – «Космос рядом». Предлагается сделать фотографии, отражающие интерес к изучению космоса. Возможно, это будет снимок звездного неба, тематического памятника или экспоната в музее.

Четвертое – «Космический кавер». Желающие исполнят официальный гимн российской космонавтики «Трава у дома». Петь можно как сольно, так и в составе группы, к примеру, объединившись с друзьями.

Пятое – «Космическая поэзия». Мероприятие подразумевает чтение на камеру стихотворений известных российских и зарубежных поэтов или произведений собственного сочинения про космос и планеты, авиацию и космонавтику.

Шестое – «Первые в космосе». Участникам нужно сделать похожую на реальную документальную фотографию, посвященную освоению космоса, создав недостающие элементы, скафандр и декорации из подручных средств. Снимок следует публиковать в одном посте с оригиналом в виде коллажа.

Седьмое – «Космический костюм». Предлагается опубликовать фотографии себя, друзей или животных в облачении, похожем на то, что обычно носят космонавты, создав его своими руками из подручных средств.

Восьмое мероприятие – «Космос своими руками». Оно ориентировано на любителей мастерить что-то своими руками – сделать тематическую поделку из конструктора или любого материала (к примеру, пластилина, глины, бумаги), сфотографировать ее и выложить на своей странице в социальных сетях.

И, наконец, во время мероприятия «Космический рецепт» участники будут делиться фотографиями с рецептами своих блюд, которые, по их мнению, можно готовить и есть на космическом корабле, а также блюд, оформленных в космическом стиле.

Отдел новостей «В»

Фото: ЦПК/Роскосмос