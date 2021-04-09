Уровень газификации Приморья увеличится вдвое к 2025 году Перспективные планы газификации территории обсудили в региональном правительстве, сообщили в пресс-службе края.

Руководитель регионального агентства газоснабжения и энергетики Андрей Леонтьев отметил, что на реализацию программы газоснабжения и газификации Приморья потратят 21 млрд рублей в ближайшие пять лет.

«Механизм по созданию и развитию системы газоснабжения Приморья реализуется через предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований. В 2021 году на эти цели в бюджете края запланировано 859 миллионов рублей. Субсидия предполагается Уссурийскому и Находкинскому городским округам, Спасскому и Надеждинскому муниципальным районам», – уточнил он.

ПАО «Газпром» финансирует строительство газораспределительных станций (ГРС) и межпоселковых газопроводов в регионе. Пять ГРС уже появились во Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Спасске-Дальнем и Артеме.

«К 2025 году Газпром намерен построить 108 километров газопроводов-отводов, пять газораспределительных станций и 194 километра межпоселковых газопроводов. Также запланировано мероприятие по техническому перевооружению ГРС-1 во Владивостоке. Правительство края, в свою очередь, обеспечит строительство 77 километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 554 домовладений, 30 котельных и предприятий», – уточнил Андрей Леонтьев.

Подчеркнуто, что благодаря этим мероприятиям будут созданы условия для газификации Владивостока, Всероссийского детского центра «Океан», интегрированного развлекательного курорта «Приморье», морского порта «Суходол», резидентов территорий опережающего развития «Михайловский» и «Надеждинская», Находкинского, Дальнереченского и Артемовского городских округов, Михайловского, Спасского и Шкотовского муниципальных районов, ЗАТО Фокино.

Также программой планируется создание нефтегазового кластера – качественно новой отрасли в крае. Первым производством станет завод минеральных удобрений в Находке. Появление газовой инфраструктуры на юге края даст возможность газифицировать третий по величине город Приморья.

«Согласно методике, утвержденной Минэнерго России, процент газификации Приморья на сегодняшний день составляет 23,7 %. За счет мероприятий, предусмотренных программой, он увеличится в два раза», – подытожил Андрей Леонтьев.

Справка «В»

Объем потребления природного газа в Приморье за 2020 год составил 1,3 миллиарда кубических метров. Основными потребителями голубого топлива в регионе сейчас являются объекты большой энергетики.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru