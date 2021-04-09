Уссурийским десантникам назначили нового командира На этой неделе Приморье посетил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

В Уссурийске он представил личному составу нового командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Во главе приморских десантников на ближайшие три года встал гвардии полковник Александр Корнев. В соответствии с традициями «голубых беретов» в ходе торжественного ритуала командующий ВДВ вручил офицеру Георгиевское знамя соединения. Его предшественник гвардии полковник Роман Железняков отправился на повышение.

Генерал-полковник Андрей Сердюков в своем выступлении не только дал высокую оценку нынешнему ратному труду десантников Уссурийска, но и отметил важность стоящих перед бригадой сложнейших задач. Они обусловлены вызовами международной обстановки. Поэтому уже вчера, 8 апреля, соединение выдвинулось на полигон для проведения контрольной проверки за минувший период обучения.

Справка «В»

Александр Корнев окончил Рязанское высшее гвардейское воздушно-десантное командное училище и Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. С 1999 года проходил службу на командных должностях от командира парашютно-десантного взвода до начальника штаба воздушно-десантной дивизии. Имеет боевой опыт, принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны