К торжественному маршу поротно… Во Владивостоке на территории филиала Объединенного учебного центра ВМФ на Малом Улиссе проходят тренировки парадных расчетов, которые 9 Мая примут участие в торжествах, посвященных Великой Победе.

В них задействовано более 1200 военнослужащих Тихоокеанского флота, крылатой пехоты и соединения ВВС и ПВО, курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова и МГУ имени Невельского, представителей других силовых ведомств региона, суворовцев и нахимовцев.

На плацу подводников отрабатывается слаживание и строевое прохождение в составе парадных коробок. Все участники тренировки прошли профилактическую вакцинацию препаратом «Гам-КОВИД-ВАК», отметили в пресс-службе ВВО.

На нынешнем этапе подготовительные строевые занятия для учащихся Владивостокского филиала Нахимовского училища и Уссурийского суворовского военного училища, которые также примут участие в параде, организованы по месту обучения. На генеральной репетиции в начале мая они соберутся вместе на улице Светланской.

Одновременно в небе над аэродромом «Центральная Угловая» проводятся тренировки боевой и военно-транспортной авиации к параду-2021 во Владивостоке.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны