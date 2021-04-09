Как научиться хорошо играть в футбол Юные горожане, мечтающие попробовать себя в роли футболистов, могут записаться на бесплатные тренировки (6+).

Занятия проводит муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа города Владивостока по футболу», сообщили в пресс-службе мэрии.

К тренировкам приглашают детей в возрасте до 16 лет. Занятия по футболу проходят в малых группах под контролем тренеров.

«Во время тренировок ребят обучают технике ведения и удара по мячу, передвижения, работе в команде, а также проводят упражнения на координацию и развитие всех групп мышц. Помимо практических отработок есть и теоретические занятия», – рассказывают в школе.

Тренируются юные футболисты на стадионе «Строитель» и пришкольных стадионах образовательных учреждений во всех районах города. Занятия для детей бесплатные, по предварительной записи. Записаться и уточнить время и место тренировок можно по телефонам: 250-03-88, 236-11-45.

Отдел новостей «В»