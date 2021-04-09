Как научиться хорошо играть в футбол
Юные горожане, мечтающие попробовать себя в роли футболистов, могут записаться на бесплатные тренировки (6+).
Занятия проводит муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа города Владивостока по футболу», сообщили в пресс-службе мэрии.
К тренировкам приглашают детей в возрасте до 16 лет. Занятия по футболу проходят в малых группах под контролем тренеров.
«Во время тренировок ребят обучают технике ведения и удара по мячу, передвижения, работе в команде, а также проводят упражнения на координацию и развитие всех групп мышц. Помимо практических отработок есть и теоретические занятия», – рассказывают в школе.
Тренируются юные футболисты на стадионе «Строитель» и пришкольных стадионах образовательных учреждений во всех районах города. Занятия для детей бесплатные, по предварительной записи. Записаться и уточнить время и место тренировок можно по телефонам: 250-03-88, 236-11-45.
Отдел новостей «В»