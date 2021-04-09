Паводок нарушил транспортное сообщение с приморским селом В связи с интенсивным таянием снега полностью перемыто полотно на 5 километре автодороги Марьевка – Поляны в Дальнереченском районе.

В результате нарушено автомобильное сообщение с селом Поляны, где проживают 248 человек, из них 16 детей.

По данным пресс-службы краевого учреждения по делам ГО и ЧС на 7 апреля, в Дальнереченском районе введен режим повышенной готовности. Доставлять жителям села продукты питания и предметы первой необходимости планируется машиной добровольной пожарной команды. Предприятие «Примавтодор» проводит аварийно-восстановительные работы.

Специалисты мониторят гидрологическое состояние рек, интенсивность подъема воды, контролируют состояние автомобильных дорог.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru