Обещают запустить фонтаны к 1 Мая Во Владивостоке готовят фонтаны к летнему сезону, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Расконсервацию начали с самого крупного фонтана города на набережной Спортивной гавани.

«Специалисты ВПЭС сняли с фонтана защитный каркас, затем они начнут чистить чашу и готовить оборудование к запуску. В этом году на главном фонтане будет сделан косметический ремонт, а именно выполнена реконструкция мозаики. Подрядчик, который изначально укладывал эту мозаику в 2013 году, подберет недостающие плитки в цвет и по размеру и восстановит рисунок мозаики», – рассказал главный механик службы по обслуживанию фонтанов ВПЭС Евгений Демченко.

Он также уточнил, что специалисты починят облицовку чаши фонтана: нанесут специальное защитное покрытие от влаги и покрасят в ярко-голубой цвет.

Вскоре приступят к ревизии пяти фонтанов на улице Адмирала Фокина. Специалисты протестируют насосное оборудование, а также покроют чаши фонтанов специальным составом, который заполнит микротрещины и другие повреждения, возникшие за зиму. Затем проведут пусконаладочные работы. Городские фонтаны начнут работать 1 Мая.

Напомним, что в этом году количество фонтанов во Владивостоке увеличится. К 1 сентября новая конструкция должна появиться на центральной площади Владивостока.

Отдел новостей «В»

Фото МУПВ «ВПЭС»/ www.vlc.ru