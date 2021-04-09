Особый противопожарный режим введен в столице Приморья В связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории Приморья, во Владивостоке вводятся дополнительные меры пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

В частности, установлен запрет на посещение лесов, проведение там огнеопасных работ. Особый противопожарный режим также предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях организаций всех организационно-правовых форм, в том числе на участках садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

«За нарушение требований пожарной безопасности установлена административная ответственность. К ней могут привлечь организацию, индивидуального предпринимателя, должностное лицо и просто гражданина. В зависимости от конкретных обстоятельств нарушителю требований пожарной безопасности могут назначить наказание в виде штрафа», – отметили в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) обязан незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и встретить прибывающие подразделения пожарной охраны. Кроме того, принять по возможности меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Обращаться можно также в Единую дежурную диспетчерскую службу города Владивостока по тел. 222-23-33.

Отдел новостей «В»