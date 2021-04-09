Приморская столица стала персонажем фильма 40 оттенков туманного привлекли кинематографистов

Уже больше двух недель, как писал «В», в краевом центре активно идут съемки – столица ДФО вновь стала площадкой, где слышно: «Внимание! Мотор!». Съемочная группа киноконцерна «Мосфильм» ведет работу над лентой с рабочим названием «Владивосток».

О том, как наш город встретил киношников, о чем будущий фильм, на пресс-конференции рассказали актеры Андрей Грызлов и Иван Шахназаров, режиссер-постановщик Антон Борматов, сценарист Алексей Бузин, исполнительный продюсер Галина Шадур.

Ждите на «Меридианы…»

– Останется ли слово «Владивосток» в названии фильма, ведь оно пока рабочее?

– Стопроцентной уверенности нет, – сказала Галина Шадур. – Но 90 процентов за то, что останется.

– Сколько человек в съемочной группе и сколько вы привезли оборудования?

– В нашей команде 45 человек. Мы работаем шесть дней в неделю, смена – 13 часов. Часто бывают ночные съемки – с 6 вечера до 6 утра. Мы привезли с собой около 10 тонн оборудования. Если бы во Владивостоке было профессиональное оборудование, которое можно взять в аренду, мы бы с удовольствием этим воспользовались. Но увы.

– Галина Марковна, есть надежда, что Владивосток увидит премьеру одним из первых?

– Да, для нас было бы честью сделать премьерный показ на кинофестивале «Меридианы Тихого».

– Владивосток славится сложным климатом, непростым рельефом, и в то же время именно эти его черты многие кинематографисты называют самыми вдохновляющими… Вдохновила ли вас столица ДФО?

– Да, рельеф у вас вдохновляющий, спускаться и постоянно подниматься – это держит в тонусе, помогает держать форму, – улыбнулся Иван Шахназаров.

– У нас мало времени днем на отдых, а вот после работы я стараюсь уделять внимание Владивостоку и расслабляться вместе с ним, – дополнил Андрей Грызлов. – В этом смысле мне везет, потому что наша гостиница рядом с набережной и можно погулять, посмотреть на море, подышать. А еще мне нравится гулять по ночному городу, смотреть на огни Владивостока, это очень красиво. Вообще люблю огни больших городов.

Этот город-лабиринт поражает…

– Идея картины навеяна знаменитым фильмом «Набережная туманов» режиссера Марселя Карне. Вы выбрали Владивосток, потому что увидели в нем сходство с романтическим Гавром 30-х годов прошлого века?

– Отчасти, – ответил сценарист Алексей Бузин. – Но в целом Владивосток – уникальный портовый город, его географическое местоположение сыграло в пользу того, что сценарий писался уже с расчетом на съемки именно здесь.

«Набережная туманов» дала первый толчок, а я делал – и все мы снимаем – свою историю, уникальную и особенную, возникшую тогда, когда я стал смотреть видео о Владивостоке.

– Когда вы познакомились с красотами нашего города?

– К сожалению, я не бывал раньше во Владивостоке. Когда писал сценарий, смотрел видео, фото… Вдохновлялся. А когда приехал и увидел все своими глазами, приморская столица поразила меня в самое сердце… То, что видел в Интернете, рисовал в своем воображении, отличается от увиденного. Но в лучшую сторону. Знаете, если бы я заранее видел, какие возможности дает город в плане кинематографическом, возможно, больше бы использовал ландшафт в съемках.

Но знаете… В какой-то момент этот уникальный ландшафт, город, вписанный в сопки, эти ваши мосты сами стали играть в фильме, словно заняли свое место. Я с 15 марта здесь, а все равно поражаюсь этому городу-лабиринту, который вносит свои коррективы в визуальный ряд фильма. Могу сказать, что Владивосток сегодня стал еще одним персонажем ленты и без него представить картину уже невозможно.

– Есть ли в фильме линии сюжета, основанные на реальных историях?

– Нет. Но реальные истории и персонажи появились во время съемок во Владивостоке. Например, на Морском вокзале к нам подошел мужчина, оказавшийся буквально прототипом нашего героя, пусть и с не такой трагической судьбой. Он пережил все те перипетии, что выпали на долю нашего героя, почти все, но все же… Для меня это была мистика какая-то.

– Какие в фильме герои?

– Герои – простые современные молодые люди. Это история о молодежи, любви, предательстве, о судьбе, фатуме, который ведет человека…

Вообще, наша картина – драма, создающаяся для думающих людей любого возраста.

Чтобы фильм был достоин Владивостока

– Сколько жителей приморской столицы снимаются в вашем фильме?

– Артисты массовых сцен все отсюда, все местные, – говорит Антон Борматов, режиссер. – Кроме того, 15 артистов местных театров заняты в эпизодических ролях. Для меня даже эпизод очень важен, так что вклад местных артистов весьма весом. Они проявили себя замечательно, и я очень доволен их мастерством, их отдачей.

Вообще, я люблю, когда в фильме участвуют непрофессионалы, особенно яркие, чем-то удивительные. Замечу, что стремление владивостокцев принять участие в съемках нас очень порадовало. В Москве ничего подобного давно уже нет, там съемки скорее в тягость и раздражают. А здесь это для людей и развлечение, и радость. И это важно. Когда людям вокруг площадки грустно, они раздражены, это всегда чувствуется, это давит. А во Владивостоке совсем другая атмосфера. Мы работаем свободно и даже чувствуем себя немножко королями – так здорово, когда на твою работу смотрят с удивлением, а не с осуждением. Конечно, к концу дня участники массовки, например, понимают, что вопреки их представлению о том, что кино – это романтика и эфир, на самом деле это труд, бесконечные дубли и простейший проход «от и до» снимается по 15 дублей, и от этого можно устать и заскучать. Но повторюсь: во Владивостоке очень приятно работать. Потому что нам в радость то, что мы делаем, а им в радость наблюдать за этим.

– Вы уже бывали в нашем городе…

– И да, и нет. Я был здесь 25 лет назад, всего неделю, когда снимал клип «Владивосток-2000» для «Мумий Тролля». Но когда приехал сюда в марте 21-го, просто не узнал город. Совсем. Он стал интереснейшей площадкой для кино, и надеюсь, что здесь все больше и больше будет сниматься фильмов. Владивосток привлекает интересной натурой в первую очередь. И архитектурные виды прекрасны, и природные, и смена погоды, и удивительные туманы – да ваш город просто «40 оттенков туманного»… Это то, что интересно в кино, ведь на 80 процентов фильм поражает своей визуальной частью. И в этом смысле Владивосток – находка.

У вас каждый день все по-разному, каждый день есть чем восхищаться. И атмосфера в городе меняется очень быстро, и это здорово.

Конечно, погода Владивостока уже внесла коррективы в наш график, и кое-какие сцены придется переснимать. А как было интересно однажды, когда мы снимали в квартире, и за окном сначала было солнце, потом туман, сплошное молоко, потом просто снег повалил – и освещение менялось каждый час… Но это те технические трудности, которые преодолимы. У природы нет плохой погоды, надо просто понимать, что она всегда готова преподнести сюрприз.

– Жители Владивостока ревностно относятся к фильмам, снятым в городе, считают блох…

– Кино – это игра. И играть с местами, например, с локациями – это часть фильма, часть магии. И если житель города, глядя на фильм, скрупулезно считает, мог ли герой за пять минут добраться из одного места в другое, наверное, ему просто что-то в фильме глобально не нравится, если он привязывается к таким мелочам. Говоря про наш фильм, могу только надеяться, что зрителей настолько зацепит история, что им будет не до мелочей и поиска блох. Фильм снимается не только для местных жителей, но, поверьте, мы и в Москве идем не от географических точностей, а от того, насколько интересен объект. Вы ведь когда смотрите «Любовь и голуби», вас не смущает, что главный герой делает шаг из дома в костюме с чемоданом и сразу оказывается в море в плавках? Потому что фильм прекрасен, о таких деталях просто не думаешь, когда смотришь. У нас нет цели показать достоверную географическую картину Владивостока, мы хотим показать город с самой выгодной и красивой стороны, интересной для жителей не только России, но и других стран.

– Будут ли в фильме видны маски – примета нашего времени?

– Это секрет. Пока не скажем.

– Есть ли мысль на будущее вернуться во Владивосток?

– У меня есть сценарии, которые ждут своего часа. В некоторых из них нет привязки к городу. И если выбирать между Москвой, Питером и Владивостоком, я бы выбрал Владивосток. Здесь есть чему удивляться, повторюсь.

– отобразится ли в фильме индивидуальность нашего города?

– Мы очень стараемся подмечать все такие вещи, которые говорят об уникальности Владивостока, – восточные детали, например. Очень хочется показать его характер. И звуки мы записываем, например, ждем, когда в порту начнет поворачиваться кран и будет такой особый скрипящий звук-скрежет, когда гудки в порту…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото:

Алексея Воронина, автора