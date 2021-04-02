Автовор обещал вернуть имущество за вознаграждение Суд в Уссурийске вынес приговор ранее судимому 36-летнему местному жителю за серию краж иномарок «под возврат».

Как сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по городу Уссурийску, с февраля по август 2019 года осужденный взламывал замки автомобилей, не оборудованных охранной сигнализацией, которые он подыскивал во дворах жилых домов. Похищенные машины злоумышленник прятал в черте города, а впоследствии предлагал собственникам вернуть за денежное вознаграждение. Подобным способом было совершено четыре кражи автомобилей марок Toyota Probox и Toyota Susseed. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 1,6 млн рублей.

Противоправная деятельность приморца была пресечена сотрудниками уголовного розыска.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемых деяниях.

Три из четырех похищенных автомобилей были обнаружены и возвращены потерпевшим.

Четвертой машиной подсудимый распорядился по своему усмотрению. Владельцем данной автомашины был заявлен иск к подсудимому на сумму 412 тыс. рублей, который удовлетворен в полном объеме.

Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Отдел новостей «В»