Незаконную рубку леса пресекли на севере Приморья

Государственные инспекторы регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства и Дальнереченского филиала краевого учреждения «Приморское лесничество» при патрулировании на территории Междуреченского участкового лесничества выявили факт незаконной рубки деревьев.

2 апр. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4806 (6511) от 2 апр. 2021

«На месте происшествия обнаружено 10 кубических метров древесины породы дуб, ущерб составил более 3,5 миллиона рублей. Два трактора доставлены на арестплощадку в полицию. Лица, совершившие незаконную рубку, при появлении инспекторов скрылись с места совершения преступления. Возбуждено уголовное дело», – рассказали в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморья.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что в начале марта незаконную рубку леса пресекли в Спасском районе, чуть ранее – на территориях Тернейского и Кавалеровского лесничеств. 

По словам министра лесного и охотничьего хозяйства края Константина Степанова, безвозвратное изъятие браконьерской техники становится главным условием прекращения незаконных рубок. 

Отдел новостей «В» 

Фото с сайта primorsky.ru