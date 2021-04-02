Незаконную рубку леса пресекли на севере Приморья Государственные инспекторы регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства и Дальнереченского филиала краевого учреждения «Приморское лесничество» при патрулировании на территории Междуреченского участкового лесничества выявили факт незаконной рубки деревьев.

«На месте происшествия обнаружено 10 кубических метров древесины породы дуб, ущерб составил более 3,5 миллиона рублей. Два трактора доставлены на арестплощадку в полицию. Лица, совершившие незаконную рубку, при появлении инспекторов скрылись с места совершения преступления. Возбуждено уголовное дело», – рассказали в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморья.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что в начале марта незаконную рубку леса пресекли в Спасском районе, чуть ранее – на территориях Тернейского и Кавалеровского лесничеств.

По словам министра лесного и охотничьего хозяйства края Константина Степанова, безвозвратное изъятие браконьерской техники становится главным условием прекращения незаконных рубок.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru