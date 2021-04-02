Киберпреступления ухудшили статистику Одним из трендов 2020 года стал резкий рост количества киберпреступлений. Об этом заявил начальник управления МВД по Приморскому краю Олег Стефанков в ходе недавнего отчета перед Законодательным собранием.

Таковых преступлений по сравнению с 2019 годом стало больше на 87,9 %. Столь внушительная динамика преступности в IT-сфере повлияла и на общий показатель – число зарегистрированных в Приморье преступлений по итогам 2020 года увеличилось на 4 %.

Олег Стефанков уточнил, что около двух третей киберпреступлений совершается с использованием средств мобильной связи. Наиболее распространенный вид преступлений в сфере IT – это кража денег с банковских счетов и карт. И несмотря на то, что для борьбы с киберпреступностью в МВД созданы специальные подразделения, большинство преступлений данного типа пока остаются нераскрытыми, отметил Стефанков.

Александр САЛКОВ