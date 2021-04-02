Прибавку к пенсии получат 49 тыс. тысяч пенсионеров Приморья Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4 %, сообщили в пресс-службе регионального Отделения ПФР.

В первую очередь проиндексируют пенсии детей-инвалидов, инвалидов с детства, детей-сирот. Так, размер пособия для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы после повышения составит 16145,57 руб. Социальные пенсии инвалидов I группы достигнут 13454,83 руб.

Кроме того, вырастут пенсии граждан, которым положена вторая пенсия: инвалиды вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны, вдовы, родители погибших военнослужащих и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Увеличатся и размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения, установленного за особые заслуги перед Россией (Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации; гражданам, награжденным орденом Ленина; награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней). Индексация этого вида пенсий будет произведена независимо от того, работают они или нет.

К числу получателей социальных пенсий относятся постоянно проживающие в России граждане, у которых нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии. Пенсия им назначается на 5 лет позднее общеустановленного пенсионного возраста.

Минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, где он проживает. В Приморском крае в 2021 году он составляет 12119 рублей. Если размер ежемесячного материального обеспечения в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии.

Отдел новостей «В»