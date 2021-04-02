В поликлиниках Приморья возобновились диспансеризация и профосмотры Снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией и улучшение эпидемиологической ситуации в Приморье позволяют возвращать медицинские организации к привычному режиму работы.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в поликлиниках уже возобновилась диспансеризация населения, продолжается вакцинация, в том числе против COVID-19. В стационарах сокращается коечный фонд и проводится дезинфекционная обработка.

По информации министерства здравоохранения Приморья, в настоящее время коечный фонд краевых госпиталей сократился на 185 мест. Сохраняются 1228 койко-мест для пациентов с коронавирусом и пневмониями.

«Мы видим ежедневное снижение числа больных COVID-19, поступающих в стационар. Коечный фонд больницы уже был сокращен с 450 до 300 мест, и на этой неделе ожидается очередное сокращение. Постепенно отдельный хирургический корпус больницы будет закрываться на капитальный ремонт. Терапевтический корпус в полной готовности к работе, функционируют приемное отделение, операционные, реанимации, палаты с кислородной поддержкой. Поэтому, даже если вдруг количество пациентов с коронавирусной инфекцией начнет увеличиваться, возможности развертывания коечного фонда госпиталя есть», – прокомментировала главный врач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая.

По данным оперативного штаба, на 30 марта от COVID-19 вакцинировано почти 60 тысяч приморцев, из них свыше 43 тысяч завершили иммунизацию.

Напомним, что во всех поликлиниках городов Приморья возобновились диспансеризация и профилактические осмотры населения. Для прохождения врачей необходимо записаться в поликлинике по месту прикрепления.

Отметим, что на вакцинацию приглашаются также трудовые коллективы предприятий. Для этого представитель организации может подать коллективную заявку в ближайшую поликлинику.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru