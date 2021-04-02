Шагать за здоровьем Сделайте 10000 шагов в это воскресенье

Во Владивостоке вновь пройдет акция «10000 шагов к жизни». Этот всероссийский праздник ходьбы проводится уже седьмой год и является одной из важнейших составляющих Общероссийской общественной программы Лиги здоровья нации – «Здоровый муниципалитет». Программа проводится под девизом «Наилучшее здоровье с наименьшими затратами».

Задача акции – приобщить как можно большее количество людей к здоровому образу жизни и двигательной активности. В ее основу легли рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности. По инициативе Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и Общероссийского конгресса муниципальных образований на территориях 254 муниципалитетов были открыты маршруты здоровья «10000 шагов» и ежегодно проходит Всероссийская акция «10000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья. В 2019 году, например, на нее зарегистрировалось около 50000 человек.

«Давно доказано, что систематические занятия физической культурой значительно снижают риски сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Ходьба остается самым физиологичным и доступным видом физической активности, не требует дополнительного оборудования и специально организованного пространства», – заметил основатель проектов «10000 шагов» и «Прогулка с врачом» знаменитый врач-кардиохирург, главный внештатный специалист Минздрава России по сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерия.

В Приморье же все эти годы «10000 шагов к жизни» активно поддерживают любители «Прогулки с врачом», которую на протяжении 8 лет устраивали специалисты Владивостокского клинико-диагностического центра. Каждую субботу, невзирая на погоду, они ходили вместе по набережной Цесаревича. Сначала это были только сотрудники центра, потом к ним присоединились жители Владивостока, которых врачи научили скандинавской ходьбе. Постепенно вслед за приморской столицей к участию в акции привлекались жители других городов и районов края. Так, в 2014 году приморцы шли за здоровьем не только по известному владивостокцам «маршруту здоровья», проложенному по набережной Цесаревича, но и вдоль реки Милоградовки. Причем шагали по-научному: на старте включили шагомеры, а на финише посмотрели результаты – оказалось, пройдено более 12 тысяч шагов. Люди не просто шли свои 10000 шагов – для них проводились мастер-классы по скандинавской ходьбе. И вот уже весело шагали с палками жители в Анучино, Ольге, Пограничном, Кавалерово и во многих других населенных пунктах края.

«Но, безусловно, особые ощущения охватывают, когда вместе с тобой шагает вся страна, – призналась основательница «Прогулки с врачом» в Приморье, главный врач ВКДЦ и главный специалист минздрава Приморского края по медпрофилактике Анжела Кабиева. – Даже в прошлом году, когда пандемия внесла свои негативные коррективы практически во все области общественной жизни, приверженцы здорового образа жизни все-таки смогли пройти это расстояние… но только виртуально, каждый у себя дома. А в этом году мы надеемся быть вместе в реальности».

акция пройдет в воскресенье, 4 апреля, на стадионе «Динамо». Регистрация запланирована на 9.30, старт – в 10.00.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: http://greenego.ru/reg10k

Лика ТКАЧЕНКО

Фото предоставлено ВКДЦ