Весенний призыв пройдет в условиях жестких ограничений Вчера, 1 апреля, в России стартовал весенний призыв в вооруженные силы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ожидается, что на военную службу отправится около 135 тысяч россиян.

Этому событию посвятили совещание в администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии. Его участниками стали председатели призывных комиссий и военные комиссары районов Владивостока, директора колледжей и представитель краевого министерства образования.

Как отметили выступающие, весенний призыв вновь пройдет в условиях сложной эпидемиологической обстановки и жестких ограничительных мер. Тем не менее ожидается, что он станет успешным и на военную службу будет призвано и отправлено около 400 жителей Владивостока в возрасте от 18 до 27 лет.

Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»