Ярмарки ждут покупателей с пятницы по воскресенье Продовольственные ярмарки по двум адресам будут работать в конце недели во Владивостоке, обещают в пресс-службе мэрии.

В пятницу, 2 апреля, свежие продукты можно купить в районе железнодорожного вокзала – на улице Верхнепортовой, 2г. Время работы – с 10 до 18 часов.

А в субботу и воскресенье, 3 и 4 апреля, продовольственная ярмарка уже традиционно развернется на улице Жигура, в районе бывшего трамвайного кольца. В субботу торговая площадка работает с 9 до 18 часов, в воскресенье – с 9 до 17 часов.

На прилавках будут представлены свежие мясные и рыбные продукты, картофель и другие овощи, молочные продукты, соленья и дикоросы, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»