К началу летнего сезона дачникам обещано электричество Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) подключают к электроснабжению дачные дома на острове Рейнеке, которые пострадали во время ледяного дождя. Специальным рейсом на пароме на остров доставлены спецтехника, деревянные опоры, арматура, провода СИП и другой необходимый материал, сообщили в пресс-службе мэрии.

«На данный момент ВПЭС готов подключить к электричеству около 40 дачных домов. Специалисты уже установили 25 опор и протянули 1,4 км воздушных линий СИП в районе улиц Пограничной и Набережной», – уточнил начальник энергосетевого района острова Попова МУПВ «ВПЭС» Евгений Перчаткин.

Важно отметить, что при подключении дома к электроснабжению присутствие хозяина обязательно. Для этого дачникам, проживающим на улицах Набережной и Пограничной, начиная с 5 апреля необходимо прибыть на остров и обратиться к специалисту ВПЭС Анатолию Яценко по тел. 8-914-342-40-11.

Всего на Рейнеке планируют отремонтировать 2,5 км воздушных линий и установить 40 деревянных опор. Срок завершения восстановительно-ремонтных работ – 15 апреля этого года.

На данный момент на острове Рейнеке проживают 19 человек, все жилые дома подключены к электричеству. Кроме того, на острове насчитывается более 90 летних домиков. К началу летнего сезона все дачники будут с электричеством, обещают энергетики.

Отдел новостей «В»

Фото МУПВ «ВПЭС» /www.vlc.ru