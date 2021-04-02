Поврежденные оптоволоконные линии связи убирают с улиц Владивостока Во Владивостоке усилена работа по приведению в порядок оптоволоконных линий связи, пострадавших во время ледяного дождя в ноябре 2020 года. Для этого создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители администрации города, муниципального предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей» («ВПЭС») и крупнейших компаний связи. Первый совместный рейд состоялся 31 марта, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Специалисты мэрии, МУПВ «ВПЭС», представители интернет-провайдеров и операторов сотовой связи провели ревизию оборванных проводов на Партизанском проспекте. В результате мобильными бригадами подразделения «Владсвет» ВПЭС было демонтировано более 300 метров волоконно-оптических проводов.

«Всего с ноября прошлого года бригадами «Владсвета» было демонтировано 14 километров оборванных проводов интернет-провайдеров», – подчеркнул главный инженер подразделения «Владсвет» ВПЭС Дмитрий Макеев.

Специалисты также обращают внимание, что зачастую такие провода признаются бесхозными. В связи с этим перед представителями рабочей группы поставлена еще одна важная задача: инвентаризация всех линий связи в городе. Также принято решение, что все оптоволоконные линии связи в городе будут промаркированы. Их владельцы сами решат, в какой форме это лучше сделать.

«Не исключено, что такая работа продлится несколько лет, но ее важно начать, чтобы в случае непогоды и возможных обрывов проводов мы точно знали, с кого спрашивать», – отметил заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА, МУПВ «ВПЭС» /www.vlc.ru