Для ремонта надземных переходов ищут подрядчика Надземные пешеходные переходы в районе улиц Новоивановской, 3, Луговой, 71 и Маковского на остановке общественного транспорта «Перевал» отремонтируют в этом году во Владивостоке. Администрацией города объявлены электронные аукционы на поиск подрядных организаций.

Согласно условиями контракта на объектах предстоит отремонтировать ступени и усилить их металлическими листами, заасфальтировать тротуары, заменить стальные элементы ограждения, а кованые сегменты отремонтировать, отметили в пресс-службе мэрии.

Как уточнили в управлении дорог и благоустройства, в этом году также планируется отремонтировать надземный пешеходный переход на улице Светланской, 152. Сейчас готовится аукционная документация для поиска подрядчика.

Отметим, что в городе продолжаются работы по очистке пешеходных переходов от афиш, объявлений и граффити. Подземные переходы приводят в порядок с помощью парогенераторов.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru