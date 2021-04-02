«Адмирала» пригласят на лед. Если погасит долги Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 31 марта заявил о предварительной заявке клубов на предстоящий чемпионат. Из сообщения стало известно, что владивостокский «Адмирал» готов стать участником сезона-2021/2022.

Федерация хоккея России не против возвращения «моряков». Однако поставила условие, чтобы руководство нашего клуба погасило задолженность перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/2018. И сделало это в срок до 31 июля 2021 года. Суммы долга там небольшие, поэтому есть надежда, что скоро мы вновь увидим приморских хоккеистов на льду в баталиях с лучшими командами Европы и Азии.

Согласно планам в предстоящем сезоне выступят 24 команды. Все они известны болельщикам, новичков нет.

«В» продолжает следить за ситуацией с нашим клубом.

Николай КУТЕНКИХ