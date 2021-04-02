На судоверфи «Звезда» заложен очередной танкер серии «Афрамакс» Резка металла для нового танкера-гиганта дедвейтом 114 тыс. тонн началась в блоке корпусных производств судоверфи в октябре 2020 года, а плановый срок сдачи судна заказчику – 2022 год, сообщили в пресс-службе АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».

Судно строится по заказу ПАО «Совкомфлот», эксплуатировать танкер будет ПАО «НК «Роснефть».

На торжественной церемонии генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко и руководитель группы наблюдения ООО «Совкомфлот ЭКО» Сергей Цыба прикрепили к килевой секции будущего танкера памятную закладную табличку с присвоенным именем.

В настоящее время на судоверфи «Звезда» на различных этапах ведется строительство семи танкеров типа «Афрамакс». Головное судно серии было передано заказчику в конце 2020 года.

Эти суда предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина судна – 250 метров, ширина – 44 метра, предусмотрена площадка для вертолета. Силовые установки «Афрамаксов» способны работать на сжиженном природном газе.

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА