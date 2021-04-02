65 лет самбо Приморья отмечают серией Гран-при В Уссурийске в спорткомплексе «Локомотив» состоялся первый этап Гран-при детско-юношеского турнира самбо. Этот турнир на кубок губернатора края собрал более 160 юных самбистов из этого города, а также из Владивостока, Артема, Арсеньева, Большого Камня, Кировского и Хорольского районов Приморья.

Открыл соревнования президент ассоциации спортсменов Дальнего Востока «Мы родом из самбо» четырехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Александр Аксенов.

– У самбо нашего региона, – подчеркнул он, – уникальная история и целая плеяда авторитетных тренеров и чемпионов самых престижных международных и российских турниров. 65 лет назад, в октябре 1956 года, первую тренировку самбистов провел ставший родоначальником этого вида спортивных единоборств в тогдашнем спортзале Дальневосточного политехнического института Виктор Сорванов. И с того дня самбо в Приморском крае имеет огромную популярность среди молодежи, что ярко подтверждает и этот турнир.

Борьбу за победу вели в своих возрастных и весовых дисциплинах девочки и парни 12-14 лет. Нужно отметить, что турнир прошел с соблюдением всех необходимых мер антивирусной медицинской безопасности.

Победители и призеры первого этапа Гран-при получили призы и медали.

Этот первый краевой детско-юношеский турнир самбо состоит из четырех этапов. Второй из них состоится в мае нынешнего года во Владивостоке, третий – в сентябре в Большом Камне. А завершающий этап Гран-при пройдет в декабре в столице Приморья. Тогда же лучшим юным самбистам будут присвоены спортивные разряды, а командам за победу вручат кубки губернатора.

Отдел новостей «В»

Фото Станислава Анищенко