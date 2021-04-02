Дальневосточный минтай ушел с торгов В минувший вторник, 30 марта, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) состоялся первый запуск биржевых торгов водными биологическими ресурсами (рыбной продукцией). Ранее биржа рыбой не торговала. Первым товаром, реализованным на площадке СПбМТСБ, стал минтай замороженный, выловленный на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

«Рыбохозяйственный комплекс является для Дальнего Востока важнейшей отраслью экономики: 65 % добычи водных биоресурсов страны приходится на Дальний Восток. Сегодня прошли биржевые торги рыбной продукцией. Это первый опыт Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. И неудивительно, что первым товаром рыбных торгов стала дальневосточная рыба», – отметил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам управляющего директора группы компаний «Доброфлот» Александра Ефремова, организация биржевых торгов дальневосточной рыбопродукцией позволит экспонировать ценные биоресурсы на практически неограниченных рынках сбыта, включая международные рынки, а строгие биржевые требования и стандарты позволят привлечь более консервативных покупателей, прежде всего зарубежных.

Продажа рыбной продукции, выловленной на Дальнем Востоке, на биржевых торгах позволит сделать механизм поставок более прозрачным.

«Все рыбные ресурсы должны приносить пользу государству и людям, а значит, механизмы продажи должны быть максимально прозрачными. Биржевая торговля продукцией рыбопромышленного комплекса – необходимый шаг по развитию организованного, прозрачного, регулируемого рынка. Цивилизованные торги напрямую влияют на развитие экономики Дальнего Востока, формируют справедливую цену, что отражается на благосостоянии жителей региона. Это также важная составляющая государственной программы развития Дальнего Востока, улучшения его инвестиционного климата», – подчеркнул Юрий Трутнев.

В качестве биржевого базиса поставки выступил склад ОАО «ВМРП», расположенный во Владивостоке. Как пояснил заместитель генерального директора Владивостокского рыбного терминала Константин Ежов, торговля рыбой через биржу поможет развитию торговли рыбопродукцией на внутреннем рынке РФ, уменьшит стоимость рыбопродукции для покупателя и позволит создать прозрачные механизмы ценообразования.

«Это один из наших успешных проектов. Мы несколько месяцев активно взаимодействовали с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей, чтобы на первых рыбных торгах был выставлен именно дальневосточный минтай. Такие биржевые механизмы помогают развивать торговый рынок, делать экономику рыбопромысловых и логистических компаний более эффективной. И все это делается в рамках указов главы государства, правительства и национального плана развития конкуренции. Конечно, для бизнеса очень важно, чтобы была прибыль, чтобы зарабатывалось больше денег. Но для нас еще важно, чтобы развивались не только отдельные компании, но и вся экономика в целом. Сейчас большая часть улова идет в Китай. (Поставки российской рыбной продукции в КНР осложнились с конца прошлого года – после выявления китайской стороной возбудителя COVID-19 в образцах замороженной рыбной продукции из России. – Прим. ред.) Это неправильно. Мы хотим, чтобы продукция доходила до потребителей в России. А если улов идет на экспорт, чтобы были понятные для бизнеса механизмы. Поэтому мы и в дальнейшем будем сотрудничать с биржей», – сказал Константин Ежов.

Напомним, что государство поддерживает переработку рыбной продукции на территории нашей страны. Для этого был введен механизм инвестиционных квот. В его рамках на Дальнем Востоке в ближайшие годы планируется построить 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых 9 уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области. «В перспективе мы должны полностью уйти от продажи сырья и перерабатывать рыбную продукцию на территории нашей страны, на нашем Дальнем Востоке», – считает Юрий Трутнев.

Справка

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа является крупнейшей товарной биржей России и организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru