Уголовное дело возбуждено после гибели горняка в Приморье Гибель рабочего на руднике «Королевский», где во вторник обрушилась порода, будет расследоваться в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности, сообщили информагентству «Интерфакс» в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, сотрудник рудника, который обязан был контролировать соблюдение правила безопасности на взрывоопасных объектах, не предпринял необходимых мер, в результате чего во время взрывных работ на руднике обрушилась порода. 21 горняка эвакуировали, тело погибшего 48-летнего проходчика позже обнаружили спасатели.

По данным «Интерфакса», рудник «Королевский», принадлежит АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл». Это уже второе с начала марта происшествие на руднике. Ранее также произошло обрушение породы в подземной горной выработке. Изначально спасатели эвакуировали 28 человек, двое горняков оказались заблокированы, но их удалось поднять на поверхность.

Отдел новостей «В»