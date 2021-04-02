ГИБДД призывает родителей говорить с детьми о ПДД За последний день марта в регионе зарегистрировано 61 ДТП, 2 человека травмированы, в том числе 1 несовершеннолетний, повреждено 107 транспортных средств, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Так, автоавария с участием несовершеннолетнего произошла в селе Прохладном Надеждинского района. 67-летний водитель автомашины HONDA CR-V не выбрал безопасную скорость движения и сбил 11-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть дороги. В результате удара ребенок получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

Напомним, что несовершеннолетние пешеходы относятся к одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. С начала года в крае зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых получили травмы дети-пешеходы.

Чтобы ребенок не подвергал свою жизнь и здоровье опасности, родителям необходимо регулярно напоминать ему основы безопасного поведения на дороге. Он должен знать, как правильно переходить проезжую часть, помнить, что нужно обязательно остановиться, посмотреть по сторонам, для привлечения внимания водителя поднять руку. Начинать движение можно, только убедившись в том, что транспортные средства остановились.

Родителей учащихся начальной школы просят пройти с детьми по оптимальному маршруту «дом – школа – дом», напомнив о правилах безопасного поведения на дороге.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА