Дороги в Приморье затопило Переливы на участках трасс образовались из-за таяния снега и выхода рек из русла, сообщили в пресс-службе края.

В четверг, 1 апреля, самый глубокий перелив (до 100 сантиметров) наблюдался на автомобильной дороге Хабаровск – Владивосток – Абражеевка (на 2 километре). Его протяженность – 40 метров, вода стояла перед мостом и за ним. Дорожные службы выставили знаки, организовали проезд со стороны дороги Штыково – Ивановка – Реттиховка.

Три перелива были на 16, 20 и 96 километрах автомобильной дороги Кировский – Николо-Михайловка – Яковлевка. Глубина на первых двух достигала 10 сантиметров, длина – до 3 метров. На 94 километре подмыло две опоры моста через реку Арсеньевку, организован альтернативный объезд по дорогам Кировский – Николо-Михайловка – Яковлевка – Покровка и Достоевка – Покровка – Минеральное.

Еще два перелива были зафиксированы на 3 и 4 километрах дороги Марьевка – Поляны. Глубина – до 10 сантиметров, длина – до 11 метров.

На дороге Загорное – Краснояровка наблюдался самый длинный перелив – до 1 километра, глубина – до 20 сантиметров.

Отдел новостей «В»