На пятаки возрос спрос В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.

Как отмечается, это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот. Ранее сообщалось, что Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монеты разных номиналов, потому что часть их оседает в копилках или теряется.

По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей. Это примерно по 7 монет на каждого жителя страны. Самыми востребованными у населения считаются монеты номиналом 5 и 10 рублей. В Приморском крае и в целом по Дальневосточному федеральному округу наиболее востребованными в 2019-2020 годах являлись монеты Банка России номиналом от одного до 10 рублей.

В 2020 году объемы выдачи монет из касс подразделений Банка России в Приморском крае сокращались, за исключением монет номиналом 5 рублей. Их выдали на 11 % больше, чем годом ранее, сообщили газете «В» в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

В ДФО в целом аналогичная ситуация: объем выдачи монеты номиналом 5 рублей в 2020 году вырос на 5 %.

Татьяна ЯРМОЛЕНКО

Фото Алексея ВОРОНИНА