Парковки-автоматы установят на улицах Светланской и Семеновской Администрация Владивостока ищет подрядную организацию, которая выполнит работы по монтажу четырех модульных быстровозводимых механизированных парковочных систем, сообщили в пресс-службе мэрии.

Они появятся в районе улиц Светланской, 56 и Семеновской, 18. Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Быстровозводимая парковка механизированного типа представляет собой здание в виде надземного вертикального многоярусного сооружения, выполненного из металлических конструкций. Каждый модуль состоит из шести ярусов и включает в себя

12 парковочных мест.

Доступ на парковку будет осуществляться с помощью чип-карты или пин-кода, а управление – с помощью сенсорного монитора. Подача автомобиля из бокса займет не более двух минут. Модули будут оборудованы сканерно-сенсорной системой, определяющей наличие автомобиля в боксе и его соответствие максимально разрешенным габаритам. Длина автомобиля не должна превышать 525 см, ширина – 210 см, а высота - 197 см. Минимальный клиренс автомобиля должен составлять 10 см, а масса не более 2800 кг. В эти габариты вписывается большинство легковых автомобилей, в том числе внедорожников. Для сравнения: длина популярного у приморцев автомобиля Toyota RAV-4 2019 года выпуска составляет 460 см. Ширина – 185,5 см. Высота – 169 см. Максимальная масса полностью загруженного автомобиля составляет 2 тонны.

Согласно требованиям, прописанным в условиях контракта, подрядчику предстоит провести подготовительные работы, при необходимости выполнить вынос инженерных коммуникаций, провести устройство плитного железобетонного фундамента. На участке в районе Светланской, 56 также предусмотрено устройство буроинъекционных свай. Далее необходимо выполнить монтаж металлического каркаса и конструкций, провести пусконаладочные работы. Все работы планируется завершить до середины августа.

Отметим, что сейчас во Владивостоке уже ведется строительство многоуровневой механизированной парковки на 96 машино-мест на ул. Верхнепортовой, 6, в районе железнодорожного вокзала.

Это первый такого рода объект не только во Владивостоке, но и на Дальнем Востоке. Все процессы здесь будут полностью роботизированы. Как рассказал технический директор ООО «СПК-Инжиниринг» Мурат Грунин, водитель заезжает в парковочный бокс и покидает салон, после чего автомобиль забирает робот и поднимает его в свободную ячейку. Присутствие хозяина машины, а также персонала парковки внутри объекта исключено - со всем справляется автоматика, управление осуществляется с мониторов.

Отдел новостей «В»