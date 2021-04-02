Предписано ускориться Мэр Владивостока пообещал в течение месяца навести порядок в городе

Непростой разговор состоялся в последний день марта между губернатором Приморья Олегом Кожемяко и главой Владивостока Олегом Гуменюком. Поводом для беседы стали обращения горожан в социальные сети губернатора и правительства Приморского края по вопросам, связанным с ремонтом дорог, благоустройством общественных пространств, ликвидацией последствий ноябрьского ледяного дождя. Глава региона обозначил четкий срок, в течение которого ситуация должна быть исправлена: один месяц.

Один из вопросов, на который обратил внимание мэра губернатор, – незавершенная уборка сломанных веток, оставшихся на улицах Владивостока после ледяного дождя.

«Я лично в очередной раз проехал по городу, посмотрел, что сделано. А в целом это работа мэра, городской администрации, определенных служб, административных комиссий, управляющих компаний. Весь этот механизм должен работать слаженно на пользу горожан. В состоянии ли город с этим справиться? Что было сделано? Какие силы были задействованы? Как была выстроена работа с арендаторами?» – поинтересовался глава региона.

Олег Гуменюк отчитался о суммах заключенных контрактов на уборку территорий и утилизацию веток. Он сообщил, что «четыре дня назад был заключен контракт на уборку территорий на сумму 15 миллионов рублей». А еще придется заключить дополнительные контракты, чтобы утилизировать ветки.

Такой ответ мэра удивил губернатора. Глава Приморья назвал очевидным необходимость более раннего начала мероприятий по ликвидации последствий непогоды и странным – отчеты суммами, а не делами.

«Приступать к работам можно было гораздо раньше, договариваться с лесоперерабатывающими компаниями по складированию, утилизации веток. Почему нельзя было организовать работу так, чтобы она давала результат? Мне суммы ваших контрактов ни о чем не говорят. Надо понимать, сколько будет задействовано людей, машин, сроки начала и окончания работ. Вы же не суммами перед жителями отчитываетесь, а наведением порядка. Что вы людям скажете? «Ну у меня был контракт на 15 миллионов, он закончился, а вы дальше живите с этими ветками». Так не пойдет. Должен быть четкий план уборки города. Нужны дополнительные силы – мы сможем помочь, продолжим субботники», – цитирует Олега Кожемяко его пресс-служба.

Глава Владивостока пообещал главе региона, что в течение месяца все работы по вывозу оставшихся веток будут завершены.

Кроме того, мэр и губернатор обсудили деятельность управляющих компаний в период ликвидации последствий ЧС. По мнению Олега Кожемяко, мэрии необходимо усиливать работу по контролю за тем, как «управляйки» обслуживают жилой фонд и убирают закрепленные за ними территории.

Губернатор рекомендовал мэру в каждом административно-территориальном управлении Владивостока предусмотреть ставки как минимум на 50 дворников. 250 человек, постоянно работающих в штате, будут убирать межквартальные территории и пешеходные дорожки, а также заниматься озеленением.

Также Олег Кожемяко потребовал ускорить работу по приведению в порядок городских дорог после зимы, в том числе по исправлению некачественной работы подрядчиков по отремонтированным в прошлом году объектам. Аналогичное поручение дано администрации приморской столицы в части благоустройства общественных территорий, реконструкции стадиона «Авангард» и строительства многоярусных парковок. Олег Гуменюк пообещал, что парковки будут сданы в сентябре, а спидвейный стадион – до конца лета.

«Вы сегодня назвали определенные сроки, мы посмотрим, как будут организованы эти работы. И могу прямо сказать, что не будет положительных изменений – я буду вынужден принимать решения. Вопрос стоит остро и ребром по наведению порядка в городе и способности администрации это делать. Так, чтобы люди видели и не писали массовые обращения», – подытожил разговор с мэром Владивостока Олег Кожемяко.

Отдел политики «В»

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с сайта vlc.ru, пресс-службы правительства Приморского края