Объединяя театры Приморский край ведет насыщенную театральную жизнь, и это неудивительно, ведь у нас восемь театров! Их, таких разных, объединяет Приморское отделение Союза театральных деятелей России.

Накануне Всемирного дня театра, отмечаемого 27 марта, корреспондент газеты «Владивосток» встретился с заместителем председателя Приморского регионального отделения Союза театральных деятелей России Инессой Макаровой, чтобы поговорить о том, какие программы реализует и чем помогает артистам СТД.

– У Приморского отделения СТД общие задачи со всеми отделениями по стране, которых 77. И их главная цель – вспоможение: социальное, творческое, организационное, – говорит Инесса Эдуардовна. – Я работаю в Приморском отделении восьмой год. Когда только пришла на работу, в крае было шесть профессиональных театральных трупп – театр имени Горького, театр молодежи, театр кукол, театр ТОФ, театр имени Комиссаржевской и театр ВВО. Сегодня их уже восемь. Добавились Приморская сцена Мариинского театра и Находкинский городской театр кукол.

8 лет назад в нашем отделении СТД было около 180 членов, сегодня – 232. И это не только театральные деятели, работающие в профессиональных театрах, но и всевозможные фрилансеры, которые остались членами СТД, уйдя по разным причинам из театров. Также членство в организации сохраняют неработающие пенсионеры.

– Какие проекты Приморское отделение реализует самостоятельно?

– Главный из них – ежегодный театральный краевой конкурс «Серебряный медальон» имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка. Премия «Серебряный медальон» была учреждена в 1996 году. В разные годы она то имела финансирование, то была чисто репутационной, а в конце 90-х несколько лет – самых сложных в жизни страны – и не присуждалась. Но СТД сумел сохранить премию, поскольку она очень важна для театральной среды края. В последние годы эта премия имеет финансирование в виде субсидий из краевого бюджета, более 60 процентов этой суммы уходит на выплату премий – победителям в 15 номинациях конкурса.

Также отмечу, что усилиями Приморского отделения СТД открыты мемориальные доски Андрею Присяжнюку и Вадиму Мялку.

– Когда-то у местного СТД был Дом актера…

– Да, там проводились творческие встречи, ставились совместными усилиями спектакли, капустники, выступали театральные критики. Сегодня Дома актера нет, но, к примеру, творческие тренинги не прекратились, сейчас их проводят сами театры на своих площадках, приглашая преподавателей по своему выбору. Не знаю, хорошо или плохо, что у нас нет Дома актера. С одной стороны, нет общей творческой площадки, но с другой… Найти финансы на содержание такого здания было бы весьма проблематично, поскольку СТД денег не зарабатывает. Кроме того, сегодня большинство актеров так плотно задействованы в собственных театрах и не менее активно – чего греха таить – во всевозможных проектах и подработках (зарплаты остаются невысокими), что вряд ли смогли бы уделять время и постановкам в Доме актера.

– Союз театральных деятелей предлагает программы для поддержки творческих инициатив?

– Да, и мы много работаем с молодыми актерами, помогая им развиваться, открывать новые грани своего таланта. Один из таких проектов финансируется Министерством культуры РФ – это стипендии на реализацию той или иной идеи в области театрального искусства. Получить такую стипендию могут как молодые артисты, так и мастера сцены. В прошлые годы мы подавали от Приморского отделения по 6 заявок, в этом году их 16! Надеюсь, что все они будут приняты.

Какие идеи имеются в виду? Вот примеры. На средства стипендии осуществлен проект Ивана Синицына, актера театра молодежи, по постановке спектакля «Сказка сказок», который вошел в репертуар театра. Или проект Виктории Орешкиной из театра кукол – вертеп, который также занял достойное место в афише этого храма Мельпомены.

Сейчас на средства стипендии актер театра молодежи Герман Авеличев осуществляет постановку «Маленького принца» Экзюпери.

Приятно, что в проекте принимают участие и наши новые члены. Так, получил стипендию и осуществил проект тенор Приморской сцены Мариинки Алексей Костюк.

Кроме того, у нас были прецеденты, когда, к примеру, народный артист России Владимир Тютюнник, служивший в театре ВВО, писал монографию на стипендию. Станислав Мальцев, известный приморский режиссер, написал историю театра ТОФ.

Сегодня на участие в этой программе подали заявки и художники, которые делают вернисажи, фотовыставки. В рамках работы в театре они не могут это сделать, а вот стипендия дает возможность показать зрителю крупным планом актеров, закулисье театров. Надеюсь, что эти заявки будут приняты, проекты реализованы и они понравятся зрителям.

Кроме того, Приморское отделение СТД дважды получало гранты на осуществление больших проектов – на постановку спектакля «Молоток» режиссером Павлом Макаровым. Он прошел на сцене института искусств, а затем Павел Макаров показывал его в Ярославле на фестивале. Марк Букин, студент института искусств, также получил грант на постановку спектакля «Пушкин. Размышления», который стал событием в театральной жизни края.

– СТД предоставляет молодым актерам стажировки?

– И не только. В рамках «Серебряного медальона» мы вручаем награду кому-то из актеров за яркую работу в сезоне – поездку «Творческая командировка». Как правило, это поездка в столицу, где артист посещает спектакли ведущих театров страны, общается с коллегами и погружается в атмосферу кипения театральной жизни. Вот на днях в такую командировку улетел актер театра имени Комиссаржевской Сергей Солянников. Такое поощрение не хуже, а может, и лучше денежного эквивалента.

Также мы награждаем раз в год молодого актера стажировкой в театральной школе СТД, обычно она проходит в июне в Звенигороде, туда выезжают знаменитые режиссеры, критики, проводят тренинги, мастер-классы, семинары. Такая стажировка дает огромный толчок к самосовершенствованию. Например, ее прошел актер театра ВВО Василий Кирин.

Все члены СТД знают, что мы оказываем социальную поддержку, молодые актеры уверены, что их творческие проекты получат поддержку. И это важно. Наша задача – консолидировать театры края. Уверена, что приход на пост главы Приморского СТД молодой талантливой актрисы театра имени Горького Яны Мялк только поспособствует этому.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА