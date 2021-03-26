Производство электрического оборудования сократили, а свинины увеличили В Приморье в феврале 2021 года промышленное производство продемонстрировало рост на 9,9 % к январю 2021 года, однако сократилось на 7,5 % по сравнению с февралем 2020 года.

По данным Примкрайстата, в этом году положительную динамику показали приморские энергетики: выпуск электроэнергии в январе – феврале 2021 года в сравнении с таким же периодом 2020 года увеличился на 14,8 %, теплоэнергии – на 9 %.

Заметно снизили показатели предприятия, задействованные в добыче полезных ископаемых, – на 15,5 %. Сказалось уменьшение добычи металлических руд и угля.

По итогам двух месяцев работы в этом году показали спад и обрабатывающие предприятия – на 10 %. Значительное сокращение отмечено в следующих производствах: электрического оборудования – в 6,8 раза; автотранспортных средств – в 1,7 раза; готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий – в 1,5 раза; ремонта и монтажа машин и оборудования – почти на треть; обработки древесины – на 11,2 %.

Несмотря на общий спад в обрабатывающих отраслях, рост показали следующие производства: металлургическое (на 36,4 %), мебели (на 24,1 %), напитков (на 12,3 %).

Почти на четверть увеличилось и производство сборных строительных блоков, товарного бетона и растворов строительных (на 19,9 % и 14 %), спецодежды и постельного белья (на 16 %), моющих средств (на 6,3 %).

В производстве пищевых продуктов также произошло сокращение выпуска продукции – на 11 %. На это повлияло уменьшение почти на четверть производства переработанной и консервированной рыбы и на 14 % молочной продукции.

Однако наблюдался рост в выпуске консервов плодоовощных – на 15,7 %, кондитерских и колбасных изделий – на 12 % и 7 %, мяса домашней птицы – в 1,5 раза. А самое внушительное увеличение производства отмечено в выпуске мяса крупного рогатого скота и свинины, баранины – в 6,5 раза.

Одел экономики «В»

Фото из архива «В»