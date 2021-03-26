Чтобы было чем есть соседям В этом году из Приморья экспортировано более 900 тонн палочек, которые используются в странах Азии как традиционный столовый прибор для еды.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, через приморские фитосанитарные контрольные посты было вывезено за рубеж шесть экспортных партий деревянных палочек. Вся продукция произведена приморскими предприятиями из Владивостока, Артема и Лесозаводска и поставлена в КНР. В 2020 году на экспорт в КНР, Вьетнам и Республику Корея было направлено свыше восьми тысяч тонн продукции, изготовленной в основном в Приморье, и небольшая партия – в Томской области.

Отдел новостей «В»

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