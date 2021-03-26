Подводные огороды богаты капустой В России в 2020 году производство продукции марикультуры выросло до 51,15 тыс. тонн по сравнению с 32,42 тыс. тонн в 2019 году, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Наибольший прирост зафиксирован на предприятиях Дальнего Востока: почти на 61 % – до 49 тыс. тонн по сравнению с 30,43 тыс. тонн в 2019 году. Объем производства в Южном федеральном округе вырос на 9,8 % – до 2,17 тыс. тонн.

Рост производства на 97 % зафиксирован в производстве ламинарии (морская капуста) – до 20,83 тыс. тонн, гребешков живых – на 42 %, до 16,37 тыс. тонн, голотурий – на 31,5 %, до 4,8 тыс. тонн, устриц живых прочих – на 35,2 %, до 3,58 тыс. тонн, мидий живых – на 64,4 %, до 3,24 тыс. тонн, ежей морских живых – на 36,6 %, до 1,44 тыс. тонн.

Отдел экономики «В

Фото из архива «В»