Овощи против бензина: инфляция в Приморье замедлилась В Приморье в феврале инфляция в пересчете на год уменьшилась на 0,1 процентного пункта и составила 5 %. Это ниже показателя Дальневосточного федерального округа (5,1 %) и России в целом (5,7 %). Наблюдалось снижение инфляции на продукты питания, которое компенсировало ускорение роста цен на бензин, отметили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Рост цен на продовольственные товары по сравнению с февралем прошлого года составил 6,3 %. По сравнению с началом этого года значительно замедлился рост цен на овощи благодаря увеличению поставок как местных сельхозпроизводителей, так и из других регионов страны. В результате капуста стала стоить дешевле, чем в феврале 2020 года, а огурцы, помидоры и чеснок – меньше, чем в январе 2021 года. Значительно медленнее, чем в целом по стране, в Приморье дорожал картофель.

Повышение стоимости кормов и ветеринарных препаратов, а также вспышки птичьего гриппа в некоторых российских регионах-производителях привели к ускорению роста цен на яйца и мясо кур. Цены на непродовольственные товары в феврале росли быстрее, чем в январе, – 5 % против 4,6 %. Основной причиной стало уменьшение поставок бензина в регион после остановки на ремонт одного из ключевых производителей моторного топлива в ДФО, причем пауза продлилась дольше ожидаемого. Также свой вклад в ускорение роста цен на бензин внесла плановая индексация налога на добычу полезных ископаемых и акцизов на топливо.

В то же время улучшение эпидемической обстановки в крае способствовало снижению спроса и уменьшению роста цен на лекарства и другие медицинские товары.

«Восстановление потребительского спроса позволило крупным розничным сетям начать перенос накопленных ранее издержек в цены, что повлияло на повышение годовой инфляции в России. В Приморье же, несмотря на увеличение спроса, инфляция снизилась – в первую очередь из-за замедления роста цен на продукты питания, особенно на овощи», – отметил главный экономист экономического управления Дальневосточного главка Банка России Антон Гулевич.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к цели вблизи 4 % в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА