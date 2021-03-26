Сделай познавательное селфи До 10 апреля в Приморье продолжается конкурс селфи-фотографий «Музей – герой нашего времени». Принять участие в нем могут все желающие, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отмечает организатор конкурса – Приморский культурно-исторический центр, участникам необходимо сделать селфи-фотографию (автопортрет) в любом культурном учреждении. Это может быть музей, галерея, выставочный центр. Снимок нужно опубликовать на своей странице в социальных сетях с хештегом #МузейГеройНашегоВремени. Публикацию следует сопроводить рассказом о выставке или произведении искусства, на фоне которого сделано селфи, и отметкой геолокации.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Самое активное муниципальное образование Приморского края», «Самый молодой участник», «Групповое селфи», «Самое познавательное селфи».

Жюри оценит оригинальность и уникальность снимка, качество исполнения и обработки, а также грамотность написания комментария. По итогам конкурса авторы 10 лучших работ получат дипломы краевого министерства культуры и архивного дела, пригласительные билеты в Приморскую государственную картинную галерею и Приморскую краевую филармонию, а также исторический парк «Россия – моя история».

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru