Собака – друг. Но все же неприятно… Во Владивостоке вместе со снегом растаяли «сюрпризы» от братьев меньших

Увы, но пока передвигаться по «заминированному» городу можно, только внимательно смотря под ноги: собачьи кучи, как подснежники, вырастают из растаявших сугробов на газонах, тротуарах, детских площадках и прямо у двери подъездов. И даже вся человеческая любовь к животным не перевесит злость от испачканных ботинок и вида загаженных улиц. Кто виноват и что делать, рассуждали жители Владивостока.

Буква закона

Говоря на эту щепетильную тему, люди часто вспоминают закон «О выгуле собак». Такой действительно существует. Пункт 5 статьи 13 Федерального закона РФ № 498 «Об ответственном обращении с животными» обязывает хозяев собак обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования, а также не допускать выгула животного вне разрешенных для этого мест. Предписание есть, а вот органа, который бы контролировал его исполнение, нет (впрочем, как и отдельных зон для выгула домашних питомцев). Поэтому хозяева собак де-юре должны убирать за своими кошками и собаками, но де-факто обязать их никто не может.

Для справки: к территориям общего пользования относятся парки, автомобильные дороги, набережные, пляжи, площади, улицы, скверы, газоны, придомовые территории.

Остается пробуждать в хозяевах сознательность или вводить штрафы. В Испании, например, уже с 2016 года действует закон, по которому нерадивый владелец пса, не убравший на улице собачью кучу, получит штраф в размере до 15000 евро. Власти Мадрида обязали хозяев собак регистрировать своих питомцев и даже сдавать анализ их ДНК, по которому впоследствии и определяется, кто нагадил и чей владелец не позаботился о чистоте улицы. У нас такое, конечно, представить сложно.

Опасно для здоровья

Кстати, не надо убеждать, что «сюрпризы» от собак – это исключительно природное и экологичное. Врачи категоричны: продукты жизнедеятельности собак могут нанести ущерб здоровью окружающих.

– Собачьи фекалии – это своеобразный продукт распада. Они попадают на всевозможные предметы, загрязняют воздух, почву и воду. Особенно в весенний период, когда текущие по дорогам ручьи могут занести их в систему водоснабжения, в тот же колодец, – говорит врач-терапевт городской поликлиники Ольга Ладыко. – У собак есть такой паразит – токсокары, яйца которых содержатся в испражнениях животных. Человек может легко заразиться токсокарозом через грязные руки, принести домой на обуви. Дети инфицируются, например, играя в песочнице. Это очень опасно. Нужно издавать законы, которые будут наказывать людей, выгуливающих собак в общественных местах. Но для начала надо создать территории для выгула домашних животных и поставить человека, который будет все убирать и вовремя дезинфицировать. Это я говорю не только как врач, но и как владелец собаки. Кстати, за своей Боней я всегда убираю. И меня напрягает, когда даже возле подъезда от собачьих экскрементов ступить некуда.

Штрафы или бесплатные пакеты?

– У нас довольно активно покупают пакеты для уборки за собаками. Они продаются в рулонах по 20 штук и стоят в пределах 100 рублей, – заверяет продавец зоомагазина «Верные друзья» Галина. – Но обращаются за этим товаром чаще всего постоянные покупатели. Новые больше интересуются, чем покупают. Мне кажется, что все бы изменилось, если бы у нас на каждом углу расставили специальные контейнеры для утилизации и развесили бесплатные пакеты. Сейчас такого нет, и людям все равно: собака сделала свои дела – и пошли гулять дальше, лишь бы не дома.

Кстати, свалить ответственность за экскременты на улицах на беспризорных собак не получится. Директор фонда помощи бездомным животным «Умка» Екатерина Кириллова отмечает: собаки, у которых нет хозяев, справляют свою нужду подальше от посторонних глаз.

– Они боятся людей, уходят в лесок, на пригорок, где будут чувствовать себя в безопасности. Просто не все владельцы животных правильно воспитаны. Думаю, что штрафы стали бы действенным методом по их перевоспитанию. А если бы у нас на улицах повесили пакеты, проблема, думаю, существенно уменьшилась бы. Когда-то и у меня был старый спаниель, который уже плохо себя контролировал. И если свои пакеты заканчивались, убирать приходилось какой-нибудь подобранной на улице бумажкой, что очень некомфортно, – признает Екатерина. – И еще: неубранные экскременты могут быть опасны и для других собак и кошек. Животное может быть переносчиком опасных вирусных заболеваний, например, энтерита, которым легко заражаются его соплеменники.

Вы убираете за своей собакой?

Такой вопрос мы задали владельцам животных, прогуливающимся по улицам Владивостока.

Вера Петровна, 70 лет, хозяйка самоеда:

– Всегда убираю. Для этого постоянно ношу в кармане пакеты. Но ведь далеко не все хозяева такие. Вы знаете, мне кажется, если бы даже пакеты выдавали бесплатно, мало бы кто начал убирать. Кто-то забудет, а кому-то просто наплевать на это. Люди у нас такие, о других не думают.

Мария, 24 года, хозяйка джек-рассел-терьера:

– Наш щенок еще совсем маленький, не гуляет. Но у нас есть агрессивный чат дома, участники которого следят за каждым собачником в окно. Только кто-то спускается с собакой, начинаются обсуждения. Поэтому в нашем дворе просто невозможно не убрать за питомцем, местные очень активно все контролируют. А вообще, представьте, сколько у нас бродячих животных, кто же за ними будет бегать и убирать?

Катя, 23 года, хозяйка немецкой овчарки:

– Идешь по двору, а вокруг лежат кучи больше твоей ноги. Пачка пакетов в магазинах стоит рублей 50, ну разве сложно купить? Я спокойно убираю за своим животным. Но в России просто нет такой культуры. Я какое-то время жила в Праге, там на улицах стоят стойки с пакетами для уборки за питомцами, и везде чисто. У нас возле дома сейчас огородили площадку, на которой можно выгуливать собак, и повесили табличку «Пожалуйста, убирайте за своими питомцами». И кто-то приписал маркером: «Вы с ума сошли? Мы же не в Америке живем, чтобы еще за собаками убирать». В этом вся проблема.

Андрей, 30 лет, хозяин хаски:

– Я за своим псом не убираю, не вижу в этом смысла. Большинство людей так делает. И меня это не коробит. В моем районе есть определенные места, где мы выгуливаем собак. Это не территория возле домов, гаражей или на детской площадке, а лесопарковая полоса.

И давайте признаем: грязь не только от собак. Посмотрите, сколько мусора всплыло из-под снега. Людям бы за собой убирать научиться.

Ангелина, 45 лет, хозяйка йоркширского терьера:

– У меня пакеты в кармане всегда. Это привычка уже. Но знаю, что многие не убирают, может быть, брезгуют, да и не приучены. И тут уже ничего не исправишь. За собакой надо убирать, потому что все, что остается на земле, высыхает и попадает в воздух, это может вызывать аллергию и у детей, и у взрослых. Да и вообще, это некрасиво и неприятно.

Валерий, 50 лет, хозяин немецкого шпица:

– Я никогда за собакой не убирал. Всю жизнь у нас на дорогах лежат собачьи кучки, и ничего, все привыкли. А сейчас это вдруг проблемой стало. Вот кому мешает, тот пусть и убирает сам. В конце концов, дворники есть.

Если для хозяев уборка за питомцем – дело добровольное, то для дворников это прямая, хоть и не самая приятная обязанность.

Михаил, дворник:

– С приходом весны работы становится больше, под сугробами прячутся мусор и «подарочки» от животных. Приятного здесь мало: все это дело тает, растаскивается обувью по асфальту, – поделился с корреспондентом газеты «Владивосток» дворник Михаил. – Но могу сказать, что в последнее время чаще вижу, как владельцы собак убирают за ними на прогулках. Хорошо, что в ком-то просыпается здравый смысл.

Токсокары – круглые паразитические черви, которые могут попасть в организм человека из кошачьих, собачьих и лисьих экскрементов. Личинка может жить в кишечнике, вызывая лихорадку, отеки и пневмонию. Или же мигрировать из кишечника и осесть внутри других органов, например, глаз. Симптомы – лихорадка, анорексия, сыпь, астма или ухудшение зрения.

Энтерит – очень опасное, быстропротекающее инфекционное заболевание собак любых пород. Клинические проявления заболевания сопровождаются вялостью, отказом от приема пищи, рвотой, диареей, повышением температуры, постепенным развитием обезвоживания организма животного и развитием миокардита. Заразиться собака может через контакт с фекалиями больного животного.

Марина ЗУБКО

P.S. Утром, когда корреспондент «В» спешил на работу, две пожилые женщины выгуливали своих собак. Уборкой за питомцами не заморачивались. Но тема, похоже, была актуальной. «По поводу собак все ругаются, – возмущалась одна из них. – Посмотри, сколько бычков под окнами. Курят и из окон прямо бросают». Действительно, газон под окнами многоэтажного дома был плотно покрыт окурками. Господа, мы с вами свиньи?

Фото Алексея ВОРОНИНА