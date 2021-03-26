Грязные воды перехватят новые КНС Еще две канализационно-насосные станции начнет строить краевое предприятие «Приморский водоканал» во Владивостоке в 2021 году. Это позволит ежесуточно перехватывать до трех тысяч грязных городских стоков, сообщили в пресс-службе края.

В настоящее время во Владивостоке действует 39 канализационно-насосных станций (КНС). Новые объекты появятся в районе бухты Улисс и улицы Татарской, при этом будут проложены напорно-самотечные коллекторы, уточнили в Приморском водоканале.

«После ввода этих станций в эксплуатацию в декабре 2021 года еще примерно 3 тысячи кубометров стоков будут очищаться. При этом КНС на Улиссе является промежуточной и технологически связана с сетями водоотведения для переключения выпуска на КНС на мысе Абросимова. Все стоки с этих станций будут поступать на канализационные очистные сооружения Центрального и Южного планировочных районов», – пояснили специалисты предприятия, добавив, что стоимость строительства составит более 35 млн рублей. Сейчас идет отбор подрядчиков.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, на сегодняшний день во Владивостоке очищается до 90 % всех бытовых стоков.

«Благодаря проведенной за последние годы работе удалось прекратить попадание в наши бухты подавляющего объема канализационных стоков, и новые объекты тоже позволят собрать значительное число сбросов из крупных микрорайонов», – заверила Елена Пархоменко.

Отдел новостей «В»

Фото Александра Сафронова/ www.primorsky.ru